#Ripartitrentino, la Giunta proroga i termini di domanda per accedere alle misure a sostegno delle attività economiche (Di lunedì 12 ottobre 2020) prorogati al 16 novembre i termini per accedere a #Ripartitrentino , l'iniziativa che racchiude le importanti misure varate dalla Giunta provinciale a favore degli operatori economici danneggiati ... Leggi su trentotoday (Di lunedì 12 ottobre 2020)ti al 16 novembre iper, l'iniziativa che racchiude le importantivarate dallaprovinciale a favore degli operatori economici danneggiati ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #Ripartitrentino Giunta Contributi a fondo perduto

L’assessore provinciale allo sviluppo economico, Achille Spinelli, ha commentato con soddisfazione i dati finale della misura, prevista dal programma #RipartiTrentino, con la quale la Giunta provincia ...

Contributi a fondo perduto: 15.493 le domande pervenute, contributi per 52,3 milioni di euro

Considerando l’intero periodo, mediamente, i tempi di pagamento del contributo sono stati di 11 giorni, ma ci sono state domande pagate anche il giorno dopo la presentazione. In generale, dopo aver re ...

L’assessore provinciale allo sviluppo economico, Achille Spinelli, ha commentato con soddisfazione i dati finale della misura, prevista dal programma #RipartiTrentino, con la quale la Giunta provincia ...Considerando l’intero periodo, mediamente, i tempi di pagamento del contributo sono stati di 11 giorni, ma ci sono state domande pagate anche il giorno dopo la presentazione. In generale, dopo aver re ...