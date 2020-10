Richiedente asilo trovato con droga e oltre 2000 video pedopornografici (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un 26enne afgano, Richiedente asilo e ospite in una struttura di accoglienza di Pordenone è stato arrestato dopo una perquisizione. Un orrore scoperto quasi per caso: un 26enne afgano, Richiedente asilo e ospite in una struttura di accoglienza di Pordenone, è stato fermato oggi per strada e perquisito, poi arrestato in flagranza per illecita detenzione di sostanze … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un 26enne afgano,e ospite in una struttura di accoglienza di Pordenone è stato arrestato dopo una perquisizione. Un orrore scoperto quasi per caso: un 26enne afgano,e ospite in una struttura di accoglienza di Pordenone, è stato fermato oggi per strada e perquisito, poi arrestato in flagranza per illecita detenzione di sostanze … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

