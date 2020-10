Repubblica: solo la bolla può salvare il campionato ma i calciatori non la vogliono (Di lunedì 12 ottobre 2020) Oggi Repubblica torna su un altro tema: la bolla. Idea di cui – scrive – “nessuno vuole apertamente prendersi la paternità”. Tutte le squadre chiuse in ritiro – sul modello della Nba – anche solo per due settimane, uscendo solo per giocare, con test ogni 4 giorni. Questo permetterebbe di evitare di smaltire i molti casi senza che nel frattempo se ne aggiungano altri (ieri nell’Inter nuovo caso, con la positività di Young), non rischiando così di interrompere il campionato. L’idea della “bolla”, ritenuta indispensabile a livello politico-sportivo, ha un grosso ostacolo: non piace ai calciatori, molto contrari già a maggio, quando pareva l’unica strada per riprendere il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 ottobre 2020) Oggitorna su un altro tema: la. Idea di cui – scrive – “nessuno vuole apertamente prendersi la paternità”. Tutte le squadre chiuse in ritiro – sul modello della Nba – ancheper due settimane, uscendoper giocare, con test ogni 4 giorni. Questo permetterebbe di evitare di smaltire i molti casi senza che nel frattempo se ne aggiungano altri (ieri nell’Inter nuovo caso, con la positività di Young), non rischiando così di interrompere il. L’idea della “”, ritenuta indispensabile a livello politico-sportivo, ha un grosso ostacolo: non piace ai, molto contrari già a maggio, quando pareva l’unica strada per riprendere il ...

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica solo Coronavirus, la svolta di Cts e governo: un solo tampone negativo per essere guarito la Repubblica Repubblica – Caso Juve-Napoli, spunta un video in difesa degli azzurri: potrebbe evitare il 3-0 a tavolino

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il Napoli avrebbe un’ulteriore prova ... Gli azzurri furono poi fermati solo dall’ASL, che ne impedì la partenza alla volta di Torino.

Cipro del Nord, tutti al voto (sotto dettatura della Turchia)

Giorno di elezioni nell'autoproclamata Repubblica turca di Cipro del Nord. Gli elettori fino alle 18 di ieri (le 17 italiane) si sono recati alle urne per le elezioni presidenziali, che arrivano pochi ...

