Reginaldo: "La storia con la Canalis mi ha rovinato la carriera. Ero solo il suo stallone" (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA - Oggi ha 37 anni, gioca nel Catania in Serie C e sogna di riportare gli etnei in Serie B con i suoi gol. La carriera di Reginaldo , però, può contare anche 5 stagioni in Serie A , vissute con le ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA - Oggi ha 37 anni, gioca nel Catania in Serie C e sogna di riportare gli etnei in Serie B con i suoi gol. Ladi, però, può contare anche 5 stagioni in Serie A , vissute con le ...

sportli26181512 : Reginaldo: 'La storia con Canalis mi ha rovinato la carriera. Ero solo il suo stallone': L'attaccante brasiliano de… - AdhieR15 : RT @cmdotcom: Reginaldo: 'La mia carriera rovinata dalla storia con la Canalis. Ecco come la conobbi, mi consideravano solo il suo stallone… - grupposuning : RT @cmdotcom: Reginaldo: 'La mia carriera rovinata dalla storia con la Canalis. Ecco come la conobbi, mi consideravano solo il suo stallone… - fabio95126130 : RT @cmdotcom: Reginaldo: 'La mia carriera rovinata dalla storia con la Canalis. Ecco come la conobbi, mi consideravano solo il suo stallone… - g_dimarzo : RT @cmdotcom: Reginaldo: 'La mia carriera rovinata dalla storia con la Canalis. Ecco come la conobbi, mi consideravano solo il suo stallone… -