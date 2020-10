Recovery Fund, Gentiloni “Nel 1^ semestre 2021 arriverà prima tranche” (Di lunedì 12 ottobre 2020) LINATE (MILANO) (ITALPRESS) – “Non nascondo la fatica di arrivare al Recovery Fund perchè le difficoltà e le differenze dei paesi non si devono sottovalutare. Non sarà un percorso rapidissimo, ma abbiamo uno sforzo comune. Sarà una continua fatica, ma resto fiducioso che nei tempi previsti, ovvero nel primo semestre del prossimo anno inizierà ad arrivare una prima tranche di questo finanziamento”. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo all'assemblea generale di Assolombarda in corso di svolgimento a Linate. “Non va sottovalutato il contributo dato dell'Ue in questi mesi. Abbiamo ritrovato l'Europa e siamo stati riconosciuti dall'Europa come uno dei paesi più importanti dell'istituzione. La seconda ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 ottobre 2020) LINATE (MILANO) (ITALPRESS) – “Non nascondo la fatica di arrivare alperchè le difficoltà e le differenze dei paesi non si devono sottovalutare. Non sarà un percorso rapidissimo, ma abbiamo uno sforzo comune. Sarà una continua fatica, ma resto fiducioso che nei tempi previsti, ovvero nel primodel prossimo anno inizierà ad arrivare unatranche di questo finanziamento”. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo, intervenendo all'assemblea generale di Assolombarda in corso di svolgimento a Linate. “Non va sottovalutato il contributo dato dell'Ue in questi mesi. Abbiamo ritrovato l'Europa e siamo stati riconosciuti dall'Europa come uno dei paesi più importanti dell'istituzione. La seconda ...

