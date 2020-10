Recovery Fund | Conte “Risorse anche per istruzione al Sud”

(Di lunedì 12 ottobre 2020) TARANTO (ITALPRESS) – “Stiamo facendo dei progetti mirati per questa città cercando di individuare quella che può essere la vocazione di eccellenza di questo territorio. Il tutto si inserisce in una prospettiva più elaborata che prevede di puntare,con le risorse del, sull', formazione, ricerca e cultura. Questa è una missione nelle linee guida che caratterizzano il nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza. Andremo a investire somme cospicue con progetti ben mirati per rafforzare le competenze digitali”. Lo ha detto il premier, Giuseppe, nel corso della cerimonia di inaugurazione della Scuola di Medicina di Taranto. “Concentreremo molte risorse in questo settore e tutto questo si verrà a combinare con ...

Il nuovo dpcm con le misure anti Covid potrebbe arrivare nelle prossime ore, già questa sera: "Siamo impegnati per il Dpcm, cercheremo di licenziarlo già per questa sera", ha detto il presidente del ...Il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (Coreper) ha approvato l'intesa sul Recovery and resilience facility, lo strumento cardine del Piano per la ripresa Next Generation EU, ...