Ranieri Guerra: "Vaccino entro fine anno? Verosimile" (Di lunedì 12 ottobre 2020) AGI - L'annuncio del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, di avere le prime dosi di un Vaccino contro il coronavirus già entro la fine dell'anno "è Verosimile". Lo ha detto, Ranieri Guerra, vice direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità e componente del Comitato tecnico scientifico, intervenendo a 'The Breakfast Club' su Radio Capital. "Credo che sia Verosimile - ha spiegato - perché c'è uno dei vaccini che ha concluso la fase sperimentale" che dimostra che "il Vaccino oltre ad essere innocuo è anche efficace. È stato preparato il dossier e trasmesso già da 10 giorni al Regolatorio del farmaco; immagino che la procedura ... Leggi su agi (Di lunedì 12 ottobre 2020) AGI - L'annuncio del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, di avere le prime dosi di uncontro il coronavirus giàladell'"è". Lo ha detto,, vice direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità e componente del Comitato tecnico scientifico, intervenendo a 'The Breakfast Club' su Radio Capital. "Credo che sia- ha spiegato - perché c'è uno dei vaccini che ha concluso la fase sperimentale" che dimostra che "iloltre ad essere innocuo è anche efficace. È stato preparato il dossier e trasmesso già da 10 giorni al Regolatorio del farmaco; immagino che la procedura ...

