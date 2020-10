Rafael Nadal: “Sono uno dei due migliori tennisti di sempre” (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Se sono il migliore della storia? Alla fine le statistiche le devono analizzare le persone che conoscono bene la storia del tennis. Sinceramente mi importa poco, sono felice della mia carriera ma è chiaro che ad oggi sono uno dei due migliori tennisti di sempre”. Rafael Nadal con la vittoria del suo tredicesimo Roland Garros in carriera si è portato a quota venti Slam diventando, insieme a Roger Federer, il tennista che ne ha vinto di più. Insieme allo svizzero e a Djokovic, il maiorchino ha dato vita a una triplice rivalità leggendaria: “Vedremo che cosa farà Novak, cosa farà Roger quando tornerà e cosa farò io. Credo che ci sarà tempo per analizzare tutto quando avremo concluso le nostre carriere ed emettere un verdetto chiaro. Ogni ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Se sono il migliore della storia? Alla fine le statistiche le devono analizzare le persone che conoscono bene la storia del tennis. Sinceramente mi importa poco, sono felice della mia carriera ma è chiaro che ad oggi sono uno dei duedi sempre”.con la vittoria del suo tredicesimo Roland Garros in carriera si è portato a quota venti Slam diventando, insieme a Roger Federer, il tennista che ne ha vinto di più. Insieme allo svizzero e a Djokovic, il maiorchino ha dato vita a una triplice rivalità leggendaria: “Vedremo che cosa farà Novak, cosa farà Roger quando tornerà e cosa farò io. Credo che ci sarà tempo per analizzare tutto quando avremo concluso le nostre carriere ed emettere un verdetto chiaro. Ogni ...

