Queen | con Live around the world riconquistano la vetta dopo 25 anni

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Al di là di tutti i discorsi della critica, quello che resta di una band o di un artista sono le canzoni, non gli esercizi di stile fini a sé stessi che, magari, strappano l'applauso ma che non scaldano il cuore e di cui, nella memoria collettiva, non resta traccia. Chi non è rimasto incantato dalla singolare commistione tra rock e opera di Bohemian Rhapsody, da alcuni considerata la migliore canzone di musica leggera di sempre? Chi non è mai stato attraversato da un brivido sulla schiena mentre ascoltava brani ricchi di pathos come Love of my life, The show must go on e Who wants toforever? Chi non si è emozionato almeno una volta nell' ascoltare le epiche note di We are the champions come commento sonoro di un'impresa sportiva? Chi non ha mai ballato con l'irresistibile groove disco-funk di Another ones bites the dust, scandito ...