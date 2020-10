Qingdao: in Cina fanno 9 milioni di tamponi dopo aver scoperto 6 positivi (Di lunedì 12 ottobre 2020) La Cina lancia una campagna di 5 giorni per completare i test di massa sul Covid-19 su gli oltre 9 milioni di residenti della città portuale di Qingdao, nella provincia orientale di Shandong, dopo il rilevamento accertato domenica di sei casi di coronavirus, saliti a 9 secondo i media locali, e di 6 asintomatici. Le infezioni sono state collegate al Qingdao Chest Hospital, in base a quanto riferito in una nota dalla Commissione sanitaria municipale, secondo cui 5 distretti saranno passati al setaccio in 3 giorni e l’intera città “entro 5 giorni” In Cina fanno 9 milioni di tamponi dopo aver scoperto 6 positivi Secondo gli ultimi dati ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lalancia una campagna di 5 giorni per completare i test di massa sul Covid-19 su gli oltre 9di residenti della città portuale di, nella provincia orientale di Shandong,il rilevamento accertato domenica di sei casi di coronavirus, saliti a 9 secondo i media locali, e di 6 asintomatici. Le infezioni sono state collegate alChest Hospital, in base a quanto riferito in una nota dalla Commissione sanitaria municipale, secondo cui 5 distretti saranno passati al setaccio in 3 giorni e l’intera città “entro 5 giorni” IndiSecondo gli ultimi dati ...

Il fenomeno dipende dalle nuove rotte marittime. Nel porto di Qingdao, in Cina, l'indice di disponibilità è sceso da 0,7 a 0,35 ...

