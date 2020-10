Puglia: agriturismo, “autunno da dimenticare” Coldiretti al nuovo assessore regionale all'Agricoltura: attivare subito la misura 21 del Psr (Di lunedì 12 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Autunno da dimenticare per gli agriturismi in Puglia con il crollo delle presenze dei turisti italiani, l’azzeramento delle vacanze destagionalizzate a settembre e ad ottobre e i turisti stranieri che mancavano all’appello già da agosto. E’ quanto rileva Coldiretti Puglia sulla base di un’analisi svolta da Terranostra Puglia, associazione agrituristica di Coldiretti, che ha tracciato un bilancio sull’andamento delle presenze a settembre e nella prima decade di ottobre, con strutture già vuote e un brusco rallentamento anche del segmento della ristorazione rurale. Per questo Coldiretti Puglia chiede al nuovo ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 12 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da: Autunno da dimenticare per gli agriturismi incon il crollo delle presenze dei turisti italiani, l’azzeramento delle vacanze destagionalizzate a settembre e ad ottobre e i turisti stranieri che mancavano all’appello già da agosto. E’ quanto rilevasulla base di un’analisi svolta da Terranostra, associazione agrituristica di, che ha tracciato un bilancio sull’andamento delle presenze a settembre e nella prima decade di ottobre, con strutture già vuote e un brusco rallentamento anche del segmento della ristorazione rurale. Per questochiede al...

ruvesi_it : AGRITURISMO: AUTUNNO DA DIMENTICARE IN PUGLIA PER CROLLO PRESENZE TURISTI ITALIANI - allwebitaly : Agriturismo Masseria Baroni Nuovi - CountryHouse in Salento - puglia : Chi ci consiglia un bell’agriturismo in #valleditria ? Tra #martinafranca #cisternino e #locorotondo ? - PiacereGusto : LE '#GIUGGIOLE' DELL'AGRITURISMO BIORUSSI Proviene dall'#Asia ma ormai è ben diffuso nel #Mediterraneo. Parliamo de… - CandelliAngelo : Agriturismo, Coldiretti Puglia: bene bonus ristorazione per somministrazione ‘rurale’ -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia agriturismo AGRITURISMO: AUTUNNO DA DIMENTICARE IN PUGLIA PER CROLLO PRESENZE TURISTI ITALIANI ruvochannel.com Reader Awards Food and Travel Italia, la Puglia sul podio del buon cibo

Terza edizione dell’evento patrocinato dall’Enit e organizzato dalla versione italiana del celebre magazine inglese dedicato ad enogastronomia, viaggi gourmet e turismo. Riconoscimenti a Tricase e Gal ...

SANA: COLDIRETTI PUGLIA, PER SPINTA SALUTISTA AUMENTATI CONSUMI BIO +4% DURANTE LOCKDOWN

SANA: COLDIRETTI PUGLIA, PER SPINTA SALUTISTA AUMENTATI CONSUMI BIO +4% DURANTE LOCKDOWN. 09/10/2020. Durante il lungo lockdown causato dall’emergenza Coronavirus da marzo a mag ...

Terza edizione dell’evento patrocinato dall’Enit e organizzato dalla versione italiana del celebre magazine inglese dedicato ad enogastronomia, viaggi gourmet e turismo. Riconoscimenti a Tricase e Gal ...SANA: COLDIRETTI PUGLIA, PER SPINTA SALUTISTA AUMENTATI CONSUMI BIO +4% DURANTE LOCKDOWN. 09/10/2020. Durante il lungo lockdown causato dall’emergenza Coronavirus da marzo a mag ...