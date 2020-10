PS5 manca solo un mese. Sony accende l'hype su Twitter (Di lunedì 12 ottobre 2020) Anche se da noi PlayStation 5 arriverà il 19 novembre, in diversi paesi del mondo la console arriverà invece qualche giorno prima, ovvero il 12 novembre. L'account Twitter ufficiale di PlayStation ci tiene a ricordarlo e per l'occasione ha pubblicato un tweet che ci annuncia che manca solo un mese alla sua uscita, a cui sono seguite tante risposte dei fan che non aspettano altro di mettere le mani sulla console next-gen.Titoli di lancio chiave come Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Bugsnax sono entrati in fase gold la scorsa settimana, mentre Sony ha pubblicato un video sul suo dispositivo next-gen, che ci ha permesso di dare uno sguardo a tutti i componenti interni della console.Il gigante giapponese ha anche condiviso maggiori dettagli su diverse funzionalità di PlayStation 5, ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 ottobre 2020) Anche se da noi PlayStation 5 arriverà il 19 novembre, in diversi paesi del mondo la console arriverà invece qualche giorno prima, ovvero il 12 novembre. L'accountufficiale di PlayStation ci tiene a ricordarlo e per l'occasione ha pubblicato un tweet che ci annuncia cheunalla sua uscita, a cui sono seguite tante risposte dei fan che non aspettano altro di mettere le mani sulla console next-gen.Titoli di lancio chiave come Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Bugsnax sono entrati in fase gold la scorsa settimana, mentreha pubblicato un video sul suo dispositivo next-gen, che ci ha permesso di dare uno sguardo a tutti i componenti interni della console.Il gigante giapponese ha anche condiviso maggiori dettagli su diverse funzionalità di PlayStation 5, ...

infoitscienza : PS5, manca un mese al lancio (e i fan sono in fibrillazione) - TrustMeTurro : @Treyarch a quando bo2 remastered? Che Nba mi ha rotto il cazzo e così ho la scusa per Coppare la ps5. Mi manca tro… - GValley : In giro si parla di grande ingegnerizzazione da parte di Sony, per lo sviluppo di PS5. In realtà manca del tutto d… - freefly82 : @XxJoe30031xX Questa 'prova' di #ps5 mi ha lasciato più perplessità che altro...manca un mese ed ancora non si è vista la dashboard... - botxboxseriesx : RT @giorgiotiretti: Manca poco più di un mese all'arrivo della prossima generazione. #XboxSeriesX, #XboxSeriesS e #PS5 si apprestano ad arr… -