Protestanti con le interiora di fuori, immagini shock dalla Nigeria: sciolta la Brigata anti-rapine [FOTO e VIDEO] (Di lunedì 12 ottobre 2020) Arrivano dalla Nigeria delle immagini shock: le proteste della popolazione contro le violenze e gli abusi della polizia Nigeriana sono finite in tragedia. Da Lagos arrivano immagini davvero forti, con Protestanti in condizioni critiche, con le interiora letteralmente di fuori, sulla strada. Finalmente è intervenuto il capo dello Stato, Muhammadu Buhari, che ha deciso di scogliere la Brigata speciale anti-rapine. #EndSars (acronimo delle unità contestate) questo l’hashtag usato durate la protesta, che ha avuto conseguenze devastanti. Le proteste sono nate a seguito di abusi e violenze da parte delle autorità ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Arrivanodelle: le proteste della popolazione contro le violenze e gli abusi della poliziana sono finite in tragedia. Da Lagos arrivanodavvero forti, conin condizioni critiche, con leletteralmente di, sulla strada. Finalmente è intervenuto il capo dello Stato, Muhammadu Buhari, che ha deciso di scogliere laspeciale. #EndSars (acronimo delle unità contestate) questo l’hashtag usato durate la protesta, che ha avuto conseguenze devast. Le proteste sono nate a seguito di abusi e violenze da parte delle autorità ...

La difficoltà di comunicare con il servizio di igiene pubblica per avere informazioni aggiornate sull’andamento del coronavirus a Nuoro diventa motivo di protesta da parte del sindaco, Andrea Soddu.

La Siria, la Libia, la Grecia, Cipro, il Caucaso. Il presidente turco apre una crisi dopo l’altra alzando la tensione nell’area. La Grecia protesta. Il monito della Ue ...

La Siria, la Libia, la Grecia, Cipro, il Caucaso. Il presidente turco apre una crisi dopo l'altra alzando la tensione nell'area. La Grecia protesta. Il monito della Ue ...