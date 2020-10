Promozione 3: Samsung Galaxy S20 a rate da 3.99 euro mensili (Di lunedì 12 ottobre 2020) Da alcuni giorni è disponibile una nuova Promozione 3 per consentire agli utenti di poter acquistare in comode rate il nuovissimo Samsung Galaxy S20 FE. Lo smartphone in questione ha un valore di mercato di 669,90 euro, ma grazie a questa promo si può avere in 36 rate a partire da 3.99 euro mensili e senza anticipo. Samsung Galaxy S20 FE possiede un display da 6,5 pollici flat FHD+ con risoluzione 1080×2400, tecnologia Super AMOLED, Infinity-O Display, certificazione HDR10+ e frequenza d’aggiornamento fino a 120Hz. Il processore è un Exynos 990 octa-core a 64-bit ed è accompagnato da 6GB di RAM, 128GB di spazio ... Leggi su promotelefoniche (Di lunedì 12 ottobre 2020) Da alcuni giorni è disponibile una nuova3 per consentire agli utenti di poter acquistare in comodeil nuovissimoS20 FE. Lo smartphone in questione ha un valore di mercato di 669,90, ma grazie a questa promo si può avere in 36a partire da 3.99e senza anticipo.S20 FE possiede un display da 6,5 pollici flat FHD+ con risoluzione 1080×2400, tecnologia Super AMOLED, Infinity-O Display, certificazione HDR10+ e frequenza d’aggiornamento fino a 120Hz. Il processore è un Exynos 990 octa-core a 64-bit ed è accompagnato da 6GB di RAM, 128GB di spazio ...

infoitscienza : Tante offerte sugli smartphone Samsung nella nuova promozione Mediaworld! - nandezzz : @supportosamsung Questa promozione non può essere applicata al tuo carrello. Verifica i termini della promozione o… - NG_Trade21 : Smartphones Samsung, Xiaomi e altri brand in promozione - ItaliaPromo : #AmazonPrimeDay Novità in telefonia in #offerta qui ?? -