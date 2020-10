Probabili formazioni Napoli-Atalanta | quarta giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Ledi, match delladi. Si gioca alle 15:00 di sabato 17 ottobre nella cornice dello Stadio San Paolo con uno scontro diretto per le posizioni d’alta classifica da non perdere. Gennaro Gattuso da una parte, Gian Piero Gasperini dall’altra. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola.– Out Insigne, ancora positivi al Covid-19 Elmas e Zielinski. Nel tridente fiducia a Politano, più fresco rispetto al Nazionale Lozano, con Osimhen e ...