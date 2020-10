Probabili formazioni Bologna-Sassuolo, quarta giornata Serie A 2020/2021 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Le Probabili formazioni di Bologna-Sassuolo, match valido per la quarta giornata di Serie A 2020/2021. Tutto pronto allo stadio Renato Dall’Ara per la sfida che mette di fronte, in un derby tutto emiliano, i felsinei che sono partiti con tre punti nelle prime tre partite e i neroverdi che invece ne hanno conquistato ben sette. Calcio d’inizio alle ore 12.30 di domenica 18 settembre, diretta tv su Dazn 1 e streaming sulla piattaforma Dazn. Andiamo dunque a vedere le scelte di Mihajlovic e De Zerbi. QUI Bologna – Mihajlovic furibondo con i suoi giocatori per le due sconfitte nelle prime tre partite, vuole la vittoria nel derby e ancora una volta Orsolini sembra essere relegato alla panchina a vantaggio ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ledi, match valido per ladi. Tutto pronto allo stadio Renato Dall’Ara per la sfida che mette di fronte, in un derby tutto emiliano, i felsinei che sono partiti con tre punti nelle prime tre partite e i neroverdi che invece ne hanno conquistato ben sette. Calcio d’inizio alle ore 12.30 di domenica 18 settembre, diretta tv su Dazn 1 e streaming sulla piattaforma Dazn. Andiamo dunque a vedere le scelte di Mihajlovic e De Zerbi. QUI– Mihajlovic furibondo con i suoi giocatori per le due sconfitte nelle prime tre partite, vuole la vittoria nel derby e ancora una volta Orsolini sembra essere relegato alla panchina a vantaggio ...

