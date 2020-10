Previsioni Meteo, maltempo con piogge e temporali almeno fino al 18-19 Ottobre. La tendenza per la terza decade (Di lunedì 12 ottobre 2020) Previsioni Meteo – La circolazione sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, si manterrà mediamente instabile per tutta la settimana in corso. Ci saranno anche fasi di maltempo intenso, quindi di tempo decisamente perturbato più o meno intorno a metà settimana poi, negli altri giorni, si tratterà di instabilità più irregolare localmente più intensa, via via più circoscritta e debole verso il fine settimana. Un po’ di novità ci sono a iniziare dalla terza decade di Ottobre. Novità, a dire il vero, non per tutta l’Italia, tuttavia ci sono prospettive di una equa spartizione, del nostro territorio, tra figure anticicloniche e altre più depressionarie. Nella sostanza, si ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020)– La circolazione sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, si manterrà mediamente instabile per tutta la settimana in corso. Ci saranno anche fasi diintenso, quindi di tempo decisamente perturbato più o meno intorno a metà settimana poi, negli altri giorni, si tratterà di instabilità più irregolare localmente più intensa, via via più circoscritta e debole verso il fine settimana. Un po’ di novità ci sono a iniziare dalladi. Novità, a dire il vero, non per tutta l’Italia, tuttavia ci sono prospettive di una equa spartizione, del nostro territorio, tra figure anticicloniche e altre più depressionarie. Nella sostanza, si ...

PrimaStampa_eu : METEO SICILIA - Previsioni per martedì: pioggia ma non ovunque. Ecco dove il tempo sarà migliore e dove invece ci s… - PalermoToday : Meteo, il maltempo non lascia la Sicilia: in arrivo altre perturbazioni - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO Previsioni meteo per martedì 13 ottobre. Tempo in miglioramento. Fresco… - mtvgobservatory : Previsioni meteo per la provincia di Avellino per il giorno 13/10/2020 - tweetnewsit : La situazione sinottica sull'Europa Circolazione di bassa pressione presente sul bacino del Mediterraneo centrale c… -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Previsioni meteo 13 ottobre, breve tregua dal maltempo: sole al Nord, brevi piogge e nubi al Sud Fanpage.it Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: una temporanea rimonta anticiclonica garantisce condizioni ...

Freddo precoce in Sardegna, arriva il vero autunno: piogge e temporali previsti per mercoledì

Freddo precoce, persistente per la Sardegna, meteo autunnale per vari giorni. Ecco le previsioni meteo aggiornate. Il vento soffierà ancora sostenuto, ma meno intenso della giornata precedente. La gio ...

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: una temporanea rimonta anticiclonica garantisce condizioni ...Freddo precoce, persistente per la Sardegna, meteo autunnale per vari giorni. Ecco le previsioni meteo aggiornate. Il vento soffierà ancora sostenuto, ma meno intenso della giornata precedente. La gio ...