Presa Diretta | le anticipazioni della puntata in onda oggi | lunedì 12 ottobre 2020

fattoquotidiano : AGRICOLTORI VITTIME DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE - La legge per tutelarli? È ferma da un anno in Senato… - petergomezblog : Agricoltori vittime della Grande distribuzione, l’inchiesta di Presadiretta sul ‘Prezzo ingiusto’: ecco i contratti… - robertosaviano : Questa sera alle 21.20 il mio intervento su #mafia e #Covid a @Presa_Diretta su @RaiTre. - aranciaverde : RT @aboubakar_soum: Il giornalismo d’inchiesta e la lotta per i diritti si nutrono della stessa radice: combattere le ingiustizie. Questa p… - Frances47226166 : RT @iosonocipinella: @LegaSalvini Stasera peró guardate @Presa_Diretta con tutti gli smemorati che vi circondano vi fa bene un ripasso. Buo… -

Ultime Notizie dalla rete : Presa Diretta

La UECI – Unione Esercenti Cinematografici Italiani invoca una chiusura delle sale il 15 ottobre, giorno della partenza della Festa del cinema ...Grandi novità in arrivo per La Posta di YoYo. La nuova edizione dello storico appuntamento di Rai YoYo prenderà il via oggi alle 16.50 e per la prima volta andrà in onda in diretta. Un modo per essere ...