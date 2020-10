Premier Conte in conferenza per il nuovo DPCM? Orario previsto e come seguirla in tv

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Il presidente del consiglio Giuseppeparlerà inper presentare ilche sta per essere varato nella serata di lunedì 12 ottobre: ecco qual è l’seguire in televisione un momento cruciale per il futuro del paese, in cui si capirà quali sono le nuove strette del Governo per fermare la pandemia di coronavirus. L’intervento di, qualora dovesse essere confermato, sembra in programma per unserale successivo alle ore 20. Molte emittenti si collegheranno per trasmettere l’appuntamento, di sicuro tra queste Rai Uno e Sky Tg 24.