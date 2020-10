Polizze per il superecobonus 110%: attenzione a costi, franchigie e sanzioni (Di lunedì 12 ottobre 2020) Miniguida per tecnici «asseveratori», commercialisti e consulenti del lavoro. Quando basta integrare la Rc esistente Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 12 ottobre 2020) Miniguida per tecnici «asseveratori», commercialisti e consulenti del lavoro. Quando basta integrare la Rc esistente

sole24ore : Polizze per il superbonus 110%: attenzione a costi, franchigie e sanzioni - SabellaFederico : RT @sinfantino: Le polizze per i professionisti coinvolti nell’Ecobonus al 110% o Superbonus - Davide10082 : RT @sole24ore: Polizze per il superecobonus 110%: attenzione a costi, franchigie e sanzioni - RobRe62 : RT @sole24ore:Polizze per il superecobonus 110%: attenzione a costi, franchigie e sanzioni - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: Polizze per il superecobonus 110%: attenzione a costi, franchigie e sanzioni -