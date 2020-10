Polizia di Stato | Carlo Reggioli ricordato a 46 anni dalla scomparsa Ferito a morte durante una manifestazione

fanpage : Insulti, provocazioni, minacce: alla manifestazione dei #negazionisti @SaverioTommasi è stato accerchiato e poi all… - matteosalvinimi : Complimenti alla Polizia di Stato che, con il coordinamento della Procura distrettuale di Catania, ha smantellato u… - GDF : Operazione #Rodolfo di #GDF #Bari, con la collaborazione dello #SCICO e della Polizia di Stato di Foggia. Arrestate… - nicedigiulio : @jacketizi @livornosilega Ormai siamo in uno stato di polizia. E sono convinta che c'è una parte di popolazione che… - puntomagazine : Il 23enne era stato sottoposto alla misura del divieto di ritorno per 3 anni nel Comune di Napoli #news #Polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia Stato

Cagliaripad

ROMA (ITALPRESS) - Fonti di palazzo Chigi hanno smentito la possibilitá, da parte della pubblica autoritá, di fare controlli nelle abitazioni private, nel caso in cui sia in corso una festa. Ipotesi c ...L’amministrazione comunale informa che, a seguito dell’accertamento di un caso positivo al Covid-19 all’interno del Comando dei Vigili Urbani, nella giornata odierna si è provveduto alla chiusura dell ...