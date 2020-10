PlayStation o Xbox? ' Tutti i fanboy sono il peggio che ci sia Ora mi attaccano per un tweet del2017'

PlayStation o Xbox? 'Tutti i fanboy sono il peggio che ci sia. Ora mi attaccano per un tweet del...2017' (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il noto analista Daniel Ahmad, famoso per le sue anticipazioni su annunci riguardanti Xbox, PlayStation e Nintendo, è finito nel mirino dei "fan".Nello specifico, durante questo fine settimana l'analista è stato preso di mira dai fan Xbox perché in passato aveva detto che la divisione gaming di Microsoft era in una difficile situazione. Considerando le recenti acquisizioni, compresa quella di Bethesda, sembra un'affermazione che, decisamente, non rispecchia la realtà.Quello che è abbastanza curioso, è che le numerose critiche piovute addosso all'analista, fanno riferimento a un tweet pubblicato ben 3 anni fa! Ripensando alla situazione di Xbox del 2017, forse non era azzardato dire che la divisione gaming era in "cattive acque", con una console che non è ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il noto analista Daniel Ahmad, famoso per le sue anticipazioni su annunci riguardantie Nintendo, è finito nel mirino dei "fan".Nello specifico, durante questo fine settimana l'analista è stato preso di mira dai fanperché in passato aveva detto che la divisione gaming di Microsoft era in una difficile situazione. Considerando le recenti acquisizioni, compresa quella di Bethesda, sembra un'affermazione che, decisamente, non rispecchia la realtà.Quello che è abbastanza curioso, è che le numerose critiche piovute addosso all'analista, fanno riferimento a unpubblicato ben 3 anni fa! Ripensando alla situazione didel 2017, forse non era azzardato dire che la divisione gaming era in "cattive acque", con una console che non è ...

Eurogamer_it : Un analista nel mirino dei fanboy di #Xbox per un tweet del 2017. - PCprofessionale : PlayStation 5, Sony fa a pezzi la nuova console e mette a nudo ciò che si nasconde all'interno ???? ??… - Waag_Batista : @Violetaazulada1 Sega Saturno - Super Nintendo - Nintendo 64 - Playstation 1 - Playstation 2 - Xbox 360 - PS3 - (Windows) dhskjlahfdkjashf - infoitscienza : Fifa 21 disponibile dal 9 ottobre per Playstation 4, Xbox One e Pc - dariomasiero : RT @Digital_Day: Rispondiamo alla domanda che ci fanno circa 50 persone a settimana -