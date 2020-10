Pirlo | “Ronaldo è un esempio | si allena come un ragazzino Guardiola mia ispirazione”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 12 ottobre 2020) In un’intervista rilasciata a Uefa.com, Andrea, tecnico della Juventus, ha parlato della sua nuova avventura su una panchina, iniziando la carriera datore. Ha parlato delle sue ispirazioni e delle differenze che ci sono tratore e calciatore. Queste le sue parole: “Gli anni che sono stato fermo ho iniziato a studiare per fare l’tore. All’inizio così per caso, per curiosità e ho visto che questa passione cresceva giorno dopo giorno e quindi il passo per diventaretore è stato automatico. Da calciatore ho avuto la fortuna di avere grandissimitori: da Lucescu che è stato il primo, passando per Lippi e Ancelotti, poi Conte e lo stesso Allegri. Ho avuto la fortuna di avere dei top mondiali e sono ...