Pillola dei 5 giorni dopo senza ricetta medica anche per le minorenni (Di lunedì 12 ottobre 2020) Quarant’anni della legge 194 sull’aborto: fotostoria delle lotte femministe sfoglia la gallery Grazie alla Pillola dei 5 giorni dopo, ora non sarà più necessario l’obbligo della prescrizione medica per dispensare alle minorenni l’ulipistral acetato (EllaOne), il farmaco utilizzato per la contraccezione di emergenza fino a cinque giorni dopo il rapporto sessuale a rischio. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di lunedì 12 ottobre 2020) Quarant’anni della legge 194 sull’aborto: fotostoria delle lotte femministe sfoglia la gallery Grazie alladei 5, ora non sarà più necessario l’obbligo della prescrizioneper dispensare allel’ulipistral acetato (EllaOne), il farmaco utilizzato per la contraccezione di emergenza fino a cinqueil rapporto sessuale a rischio. Leggi...

