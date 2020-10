Pierpaolo Marino: “Portiamo le rose a 30 giocatori” (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’emergenza Covid rischia di mettere in difficoltà molte squadre. Ecco perché Pierpaolo Marino, dirigente dell’Udinese, fa la sua proposta su Twitter: allargare il le rose ad almeno a 30 giocatori, per permettere a chi è stato escluso di essere reintegrato e ai club di prendere gli svincolati. In seguito a quanto sta accadendo per il Covid penso sarebbe giusto che la Lega A chiedesse alla Figc di allargare il “Tetto alle rose” almeno a 30 giocatori. Ciò permetterebbe agli esclusi di essere reintegrati ma anche ai Club di prendere svincolati. — Pierpaolo Marino (@PierpaolMarino) October 12, 2020 Foto: sito Udinese L'articolo Pierpaolo Marino: “Portiamo le ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’emergenza Covid rischia di mettere in difficoltà molte squadre. Ecco perché, dirigente dell’Udinese, fa la sua proposta su Twitter: allargare il lead almeno a 30 giocatori, per permettere a chi è stato escluso di essere reintegrato e ai club di prendere gli svincolati. In seguito a quanto sta accadendo per il Covid penso sarebbe giusto che la Lega A chiedesse alla Figc di allargare il “Tetto alle” almeno a 30 giocatori. Ciò permetterebbe agli esclusi di essere reintegrati ma anche ai Club di prendere svincolati. —(@Pierpaol) October 12, 2020 Foto: sito Udinese L'articolo: “Portiamo le ...

