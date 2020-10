Perin | carica social | «Negativo e pronto» Il Genoa sorride

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Mattiaha accolto con grande entusiasmo la fine della positività al Covid-19. Il portiere delsi è lasciato andare suidi riferimento ad un post carico di aspettative che testimonia la sua voglia di tornare in campo. «!» ha scritto in una Instagram story. I rossoblù a Verona potranno contare sul loro portiere titolare. Foto: sito ufficialeL'articolo: «». Ilproviene da Alfredo Pedullà.

88_Guido : @qwerty39602114 @pisto_gol Domanda. Hai detto che il contagio del Genoa così ampio può essere dovuto all’alta caric… - enrigoletto : @napolista Il tampone è sensibilissimo invece. Quando sei negativo al tampone non sei infettivo. Ma nelle ore succe… -

Ultime Notizie dalla rete : Perin carica

alfredopedulla.com

Il focolaio Genoa ha scosso il calcio italiano e messo in discussione l’efficacia del protocollo. Com’è stato possibile? La Figc non lo ha ancora chiarito. La bolla s’è rotta, la crisi è scoppiata dop ...Il terzino del Genoa, Davide Zappacosta, ha raccontato in un’intervista rilasciata a l’Equipe la sua esperienza a stretto contatto con il Coronavirus e quanto accaduto nello spogliatoio del Genoa. Non ...