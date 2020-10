Per il remake italiano di This Is Us si pensa a Lino Guanciale protagonista maschile (Di lunedì 12 ottobre 2020) Mentre negli Stati Uniti va in onda la quarta stagione di una delle serie più amate e viste di sempre, in Italia si studia il remake che potrebbe arrivare presto su Rai 1 ( anzi forse anche tardi considerato il fatto che This Is Us ha esordito nel 2016 ed è arrivata nel 2020 alla sua quinta stagione). E la notizia di oggi riguarda il protagonista maschile di This Is Us che in Italia dovrebbe intitolarsi semplicemente “Noi”. Cattleya e la Rai, che produrranno insieme la serie, avrebbero deciso di puntare su Lino Guanciale e permetteteci di dire che nessuno avrebbe potuto dare un volto migliore all’amatissimo Jack Pearson. Un uomo che ha messo sempre la sua famiglia davanti a tutti, il protagonista assoluto della serie ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 ottobre 2020) Mentre negli Stati Uniti va in onda la quarta stagione di una delle serie più amate e viste di sempre, in Italia si studia ilche potrebbe arrivare presto su Rai 1 ( anzi forse anche tardi considerato il fatto cheIs Us ha esordito nel 2016 ed è arrivata nel 2020 alla sua quinta stagione). E la notizia di oggi riguarda ildiIs Us che in Italia dovrebbe intitolarsi semplicemente “Noi”. Cattleya e la Rai, che produrranno insieme la serie, avrebbero deciso di puntare sue permetteteci di dire che nessuno avrebbe potuto dare un volto migliore all’amatissimo Jack Pearson. Un uomo che ha messo sempre la sua famiglia davanti a tutti, ilassoluto della serie ...

satelliteas : ovviamente è solo un tweet per scherzare anzi ne approfitto per dire che è inutile sottolineare come la serie origi… - kiki_emme : Io quando ho letto per la prima volta l'annuncio del remake di This Is Us: 'Nessuno potrà essere all'altezza di Mil… - fioridizuccaa : mi sto già scervellando per immaginare gli altri attori del remake di this is us ma a parte rebecca non mi viene in… - dreamingonmusic : This is us è così speciale e unico tra cast e trama/e che ho davvero paura per questo remake italiano. Spero sia al… - daintyanthos : effettivamente lino può assomigliare a jack ma non sono ancora entusiasta perché ho paura che rovinino la serie (NO… -

Ultime Notizie dalla rete : Per remake Maria Bello lascia NCIS per il remake de Le Ragazze del Coyote Ugly? OptiMagazine Per il remake italiano di This Is Us si pensa a Lino Guanciale protagonista maschile

Per il momento queste sono solo voci che circolano in rete ... a svelare che ci sarebbero le intenzioni da parte delle due società Rai e Cattleya appunto, di creare un remake italiano dal titolo ...

Maria Bello lascia NCIS per produrre il remake o una serie tv de Le Ragazze del Coyote Ugly?

Vent'anni dopo il debutto del film al cinema Maria Bello, 53 anni, potrebbe essere coinvolta in un remake de Il Coyote ...

Per il momento queste sono solo voci che circolano in rete ... a svelare che ci sarebbero le intenzioni da parte delle due società Rai e Cattleya appunto, di creare un remake italiano dal titolo ...Vent'anni dopo il debutto del film al cinema Maria Bello, 53 anni, potrebbe essere coinvolta in un remake de Il Coyote ...