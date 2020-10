Per i magistrati di Milano i fattorini di Uber Eats lavoravano in condizioni degradanti (Di lunedì 12 ottobre 2020) AGI - Sono state chiuse le indagini sulla filiale italiana di Uber Eats, i cui manager sono accusati di caporalato, dopo che gli inquirenti della procura di Milano hanno rivelato che i rider venivano “pagati 3 euro l'ora”, “depauperati delle ritenute d'acconto che venivano operate ma non versati” e sottoposti “a condizioni di lavoro degradanti, con un regime di sopraffazione retributivo e trattamentale”. Le parole sono dello stesso sostituto procuratore Paolo Storari, che nell'avviso di chiusura indagini, ha riportato alcune frasi delle intercettazioni che hanno portato (a luglio) al commissariamento dell'azienda Uber Italy e ad indagare alcuni manager interni e gli amministratori di due società esterne di reclutamento di personale, che fornivano alla filiale italiana ... Leggi su agi (Di lunedì 12 ottobre 2020) AGI - Sono state chiuse le indagini sulla filiale italiana di Uber Eats, i cui manager sono accusati di caporalato, dopo che gli inquirenti della procura dihanno rivelato che i rider venivano “pagati 3 euro l'ora”, “depauperati delle ritenute d'acconto che venivano operate ma non versati” e sottoposti “a condizioni di lavoro, con un regime di sopraffazione retributivo e trattamentale”. Le parole sono dello stesso sostituto procuratore Paolo Storari, che nell'avviso di chiusura indagini, ha riportato alcune frasi delle intercettazioni che hanno portato (a luglio) al commissariamento dell'azienda Uber Italy e ad indagare alcuni manager interni e gli amministratori di due società esterne di reclutamento di personale, che fornivano alla filiale italiana ...

