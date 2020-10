Per farci ammalare tutti quanti Nel cuore del delirio no-mask | inquietante | cosa non avete visto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Un servizio dal centro delno-. Un servizio trasmesso a Non è l'arena di Massimo Giletti nella puntata in onda su La7 domenica 11 ottobre. Ecco in corteo i negazionisti della mascherina, ecco i tafferugli con la polizia, gli slogan deliranti e le teorie farneticanti di una folla inferocita. Il ritornello? "Vi fannocon questa mascherina, vergogna, è tutta una barzelletta". Insomma, indossare la mascherina per loro non soltanto sarebbe inutile, ma sarebbe addirittura funzionale a farla popolazione. Curioso, però, che molti dei manifestanti, di fatto, la mascherina la indossino. Immagini sconcertanti nel servizio di Carrarini per Non è l'Arena, che potete vedere qui sotto.