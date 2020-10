Pensioni dicembre: ecco quali invalidi avranno diritto a 2000 euro (Di lunedì 12 ottobre 2020) Anche se parlare di 2000 euro tutti insieme per il mese di dicembre agli invalidi può sembrare una buona notizia, in effetti non lo è perchè significa che per l’aumento delle Pensioni di invalidità non si vedrà l’erogazione neanche per il mese di novembre e sarà necessario attendere il cedolino di novembre. Da indiscrezioni trapelate, infatti, sembrerebbe che una circolare interna dell’INPS diffuda ai patronati, preveda l’erogazione dell’aumento con i relativi arretrati non per novembre, come si era ipotizzato dopo la pubblicazione della circolare 107 del 23 settembre, ma con il cedolino di dicembre. A dicembre, quindi, gli invalidi civili che rientrano nel ... Leggi su pensioniefisco (Di lunedì 12 ottobre 2020) Anche se parlare ditutti insieme per il mese diaglipuò sembrare una buona notizia, in effetti non lo è perchè significa che per l’aumento delledità non si vedrà l’erogazione neanche per il mese di novembre e sarà necessario attendere il cedolino di novembre. Da indiscrezioni trapelate, infatti, sembrerebbe che una circolare interna dell’INPS diffuda ai patronati, preveda l’erogazione dell’aumento con i relativi arretrati non per novembre, come si era ipotizzato dopo la pubblicazione della circolare 107 del 23 settembre, ma con il cedolino di. A, quindi, glicivili che rientrano nel ...

