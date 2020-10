Pensioni di invalidità, entro il 30 ottobre va presentata la domanda per ricevere l’aumento a 651 euro. Ecco come funziona (Di lunedì 12 ottobre 2020) E’ stata prorogata al 30 ottobre la scadenza per fare domanda di aumento della pensione di invalidità civile. L’incremento, imposto dalla Consulta che a giugno ha valutato non sufficienti a soddisfare i bisogni primari i 285 euro previsti finora, porta a 651,51 euro per tredici mensilità l’assegno mensile che spetta a invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi già al compimento dei 18 anni e non più solo a partire dai 60. La domanda può essere presentata direttamente dal beneficiario o da un intermediario accedendo al servizio “domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci” sul sito Inps. Facendone “espressa richiesta” la maggiorazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) E’ stata prorogata al 30la scadenza per faredi aumento della pensione di invalidità civile. L’incremento, imposto dalla Consulta che a giugno ha valutato non sufficienti a soddisfare i bisogni primari i 285previsti finora, porta a 651,51per tredici mensilità l’assegno mensile che spetta a invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi già al compimento dei 18 anni e non più solo a partire dai 60. Lapuò esseredirettamente dal beneficiario o da un intermediario accedendo al servizio “Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci” sul sito Inps. Facendone “espressa richiesta” la maggiorazione ...

