Penny Market: 100 nuove assunzioni (Di lunedì 12 ottobre 2020) La nota catena di supermercati discount, Penny Market, assumerà oltre 100 figure: Addetti alla Vendita, i quali si occuperanno di tutte le attività di cassa, di tenere pulito il negozio, di dare supporto alla clientela, di rifornire i banchi e di esporre la merce; Direttori di Negozio, che dovranno coordinare il lavoro della propria squadra, gestire i dipendenti e il punto vendita, relazionarsi con la clientela, gestire gli ordini, esporre la merce nel punto vendita e occuparsi di tutte le attività di cassa; Assistenti al Direttore di Negozio, che dovranno supportare il direttore nel coordinamento degli addetti alla vendita, relazionarsi con la clientela, gestire gli ordini, esporre la merce nel punto vendita, gestire tutte le attività e chiusura cassa, effettuare controlli igienico-sanitari del punto vendita etc. Inoltre ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 ottobre 2020) La nota catena di supermercati discount,, assumerà oltre 100 figure: Addetti alla Vendita, i quali si occuperanno di tutte le attività di cassa, di tenere pulito il negozio, di dare supporto alla clientela, di rifornire i banchi e di esporre la merce; Direttori di Negozio, che dovranno coordinare il lavoro della propria squadra, gestire i dipendenti e il punto vendita, relazionarsi con la clientela, gestire gli ordini, esporre la merce nel punto vendita e occuparsi di tutte le attività di cassa; Assistenti al Direttore di Negozio, che dovranno supportare il direttore nel coordinamento degli addetti alla vendita, relazionarsi con la clientela, gestire gli ordini, esporre la merce nel punto vendita, gestire tutte le attività e chiusura cassa, effettuare controlli igienico-sanitari del punto vendita etc. Inoltre ...

Penny Market: 100 nuove assunzioni

