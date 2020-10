Pavia, barista multata perché fumava con la mascherina abbassata: “Faremo ricorso” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Farà ricorso, la barista multata a Pavia perché sorpresa a fumare all’esterno del locale con la mascherina abbassata. I nostri lettori ci segnalano un post pubblicato su Facebook dal giornalista Salvo Sottile nell’ultima ora. Sottile riprende un articolo pubblicato sul Corriere della Sera in cui viene raccontata la vicenda. La vicenda è avvenuta venerdì 9 ottobre a Pavia. La ragazza, dipendente del locale, si trovava all’esterno insieme alla titolare per fumare una sigaretta. Per farlo, ovviamente, si era abbassata la mascherina e in quel momento stavano passando due agenti della Polizia Locale. La ragazza ha ricevuto 400 euro di multa perché, secondo il ... Leggi su bufale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Farà ricorso, laperché sorpresa a fumare all’esterno del locale con la. I nostri lettori ci segnalano un post pubblicato su Facebook dal giornalista Salvo Sottile nell’ultima ora. Sottile riprende un articolo pubblicato sul Corriere della Sera in cui viene raccontata la vicenda. La vicenda è avvenuta venerdì 9 ottobre a. La ragazza, dipendente del locale, si trovava all’esterno insieme alla titolare per fumare una sigaretta. Per farlo, ovviamente, si eralae in quel momento stavano passando due agenti della Polizia Locale. La ragazza ha ricevuto 400 euro di multa perché, secondo il ...

