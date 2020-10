Pasta merluzzo zucchine e pesto

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 12 ottobre 2020) La è un primo piatto comodo e veloce da preparare, una ricetta nutriente e veramente saporita per tutti i giorni o per un aperitivo speciale con gli amici. Vediamo insieme la preparazione. IngredientiSegui Termometro Politico su Google NewsAglioOlio extravergine di olivasale q.b. Iniziamo la preparazione della quindi per prima cosa portiamo sul fuoco una pentola piena d’acqua dove andremo a cuocere lanon appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Nel frattempo sfilettate il, poi lavate e tagliate lea cubetti abbastanza piccoli. Una volta tagliate tutte leprendete una padella capiente, aggiungete l’olio extravergine di oliva e ...