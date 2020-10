Party abusivo con centinaia di ragazzi: la polizia sgombera (VIDEO) (Di lunedì 12 ottobre 2020) centinaia di persone coinvolte in una grandissima festa abusiva nel trevigiano. L’intervento delle forze dell’ordine ha messo fine all’evento. Multe in arrivo. Festa abusiva (Facebook)La notizia ha dell’incredibile ed arriva da Treviso, dove all’interno del noto locale “Oxigen”, si stava svolgendo una vera e propria festa con circa 500 ragazzi, stipati uno sull’altro, chiaramente senza il minimo di distanza di sicurezza rispettata. La scoperta da parte degli agenti della Questura di Treviso che hanno fatto irruzione nel locale poco dopo la mezzanotte, mandavo tutti a casa, ed iniziando i rituali controlli del caso. Come già specificato, nessuna distanza di sicurezza era rispettata dai ragazzi all’interno del locale. Inoltre lo stesso locale, dopo accurato ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 ottobre 2020)di persone coinvolte in una grandissima festa abusiva nel trevigiano. L’intervento delle forze dell’ordine ha messo fine all’evento. Multe in arrivo. Festa abusiva (Facebook)La notizia ha dell’incredibile ed arriva da Treviso, dove all’interno del noto locale “Oxigen”, si stava svolgendo una vera e propria festa con circa 500, stipati uno sull’altro, chiaramente senza il minimo di distanza di sicurezza rispettata. La scoperta da parte degli agenti della Questura di Treviso che hanno fatto irruzione nel locale poco dopo la mezzanotte, mandavo tutti a casa, ed iniziando i rituali controlli del caso. Come già specificato, nessuna distanza di sicurezza era rispettata daiall’interno del locale. Inoltre lo stesso locale, dopo accurato ...

paam1972 : Praticamente l'Italia diventerà un immenso rave party abusivo.....figata #FestePrivate #Dpcm #Speranza - LaVoceNovara : Cerano, bloccato rave party abusivo dove erano attese oltre trecento persone - infoitinterno : Cerano, rave party abusivo sventato in extremis in uno stabilimento abbandonato: erano in arrivo centinaia di giova… - Alessan67153720 : RT @StampaNovara: Cerano, rave party abusivo sventato in extremis in uno stabilimento abbandonato - StampaNovara : Cerano, rave party abusivo sventato in extremis in uno stabilimento abbandonato -