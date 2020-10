Palermo-Avellino, le pagelle dei quotidiani: Odjer il migliore, Doda non incide e Lancini troppo nervoso (Di lunedì 12 ottobre 2020) Brutto ko contro l'Avellino.Dopo la sconfitta di Teramo e il pareggio di Terni, il Palermo stecca la prima al "Renzo Barbera", dove il palermitano Santo D'Angelo prima e Giuseppe Fella dopo puniscono duramente la compagine di Roberto Boscaglia, che resta a quota 1 punto in classifica.Di seguito, le pagelle dei quotidiani.GIORNALE DI SICILIAPelagotti 5,5; Accardi 6,5, Lancini 5, Peretti 5,5; Doda 5 (29' pt Kanoute 5), Luperini 5,5, Odjer 6, Broh 5 (20' st Santana 5,5), Valente 6; Rauti 5,5 (27' st Silipo sv), Lucca 5 (20' st Saraniti 5,5). All.: Boscaglia 5,5GAZZETTA DELLO SPORTPelagotti 6; Accardi 5, Lancini 5, Peretti 5,5; Doda 5 (29' pt Kanoute 5), Luperini 5, Odjer 6, Broh 5,5 (20' st Santana 5,5), Valente ... Leggi su mediagol (Di lunedì 12 ottobre 2020) Brutto ko contro l'.Dopo la sconfitta di Teramo e il pareggio di Terni, ilstecca la prima al "Renzo Barbera", dove il palermitano Santo D'Angelo prima e Giuseppe Fella dopo puniscono duramente la compagine di Roberto Boscaglia, che resta a quota 1 punto in classifica.Di seguito, ledei.GIORNALE DI SICILIAPelagotti 5,5; Accardi 6,5,5, Peretti 5,5;5 (29' pt Kanoute 5), Luperini 5,5,6, Broh 5 (20' st Santana 5,5), Valente 6; Rauti 5,5 (27' st Silipo sv), Lucca 5 (20' st Saraniti 5,5). All.: Boscaglia 5,5GAZZETTA DELLO SPORTPelagotti 6; Accardi 5,5, Peretti 5,5;5 (29' pt Kanoute 5), Luperini 5,6, Broh 5,5 (20' st Santana 5,5), Valente ...

