“Padrenostro” è Favino ma sono anche i figli che cercano i padri (Di lunedì 12 ottobre 2020) Venezia 77 ha consegnato a Pierfrancesco Favino la Coppa Volpi per “Padrenostro”, il film di Claudio Noce e quindi la curiosità di vederlo ha preso molti. Roma 1976, in una casa borghese Alfonso Le Rose (Pierfrancesco Favino) è un dirigente della Polizia di Stato che ha una classica famiglia anni ’70: la moglie Gina (Barbara Ronchi) e due figli, la piccola Alice (Lea Favino) che ama il ballo classico e l’undicenne Valerio (Mattia Geraci) che ha il caschetto come Re Cecconi ed ama Long John. Valerio, che è il vero protagonista del film, è un bambino che cerca un’identità riferendosi – come tutti in quel tempo – al padre che è sfuggevole e poco presente per il lavoro di responsabilità che svolge e la mamma Gina non riesce a ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 ottobre 2020) Venezia 77 ha consegnato a Pierfrancescola Coppa Volpi per “Padrenostro”, il film di Claudio Noce e quindi la curiosità di vederlo ha preso molti. Roma 1976, in una casa borghese Alfonso Le Rose (Pierfrancesco) è un dirigente della Polizia di Stato che ha una classica famiglia anni ’70: la moglie Gina (Barbara Ronchi) e due, la piccola Alice (Lea) che ama il ballo classico e l’undicenne Valerio (Mattia Geraci) che ha il caschetto come Re Cecconi ed ama Long John. Valerio, che è il vero protagonista del film, è un bambino che cerca un’identità riferendosi – come tutti in quel tempo – al padre che è sfuggevole e poco presente per il lavoro di responsabilità che svolge e la mamma Gina non riesce a ...

napolista : “Padrenostro” è #Favino ma sono anche i figli che cercano i padri All’attore è andata la Coppa Volpi. Gli anni Sett… - hovseofm : mi sa che al thespace hanno tolto padrenostro favino i failed you - FreakManVirtue : @wojak0 Padrenostro Carino, ero l'unico uomo, in sala tutte signore di una certa età venute a vedere Favino. Niente di trascendentale. - gurdurale : #Padrenostro con Favino sarà uno di 'quelli'? - irenestorti1 : RT @marisaLaDestra: E si ricomincia... E si DEVE ricominciare. Per chi ama il #cinema. Per i #cinefili per passione. Per gli addetti ai lav… -