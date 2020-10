Ozil-Arsenal | aria di divorzio | l’attaccante può cambiare campionato

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Tira davverodi addio tra Mesute l'. L'attaccante tedesco, infatti, è in scadenza di contratto e sembra destinato ormai a lasciare i Gunners con cui il rapporto non è particolarmente idilliaco. Resta viva l'ipotesi di una cessione magari a gennaio per monetizzare il più possibile. Un'ulteriore indizio in questa direzione arriva dall'esclusione del campione del mondo 2014 dalla lista dei giocatori dell'impiegabili in Europa League.DESTINAZIONESecondo quanto riportato da Sky Sport, la destinazione più gettonata perpotrebbe essere l'Arabia Saudita. Infatti l'Al-Nassr sarebbe sulle sue tracce, pronto a convincerlo a lasciare l'di ...