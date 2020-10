Outing e coming out per due opinionisti di Barbara d’Urso: “Perché non dici che sei gay?” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nella puntata di ieri di Live Non è la d’Urso gli ospiti hanno parlato dell’Outing che Adua Del Vesco ha fatto a Massimiliano Morra. In merito a questo episodio è intervenuto Lele Mora, che ha lanciato una bomba sulla vita del gieffino. Durante la pubblicità una delle opinioniste di Barbara ha fatto coming out e la conduttrice l’ha annunciato in diretta. “Qui succedono cose meravigliose, Durante la pubblicità accade di tutto. Delia Duran ci ha appena detto di essere bisessuale”. Poco dopo è intervenuta Imma Battaglia dichiarando che in Italia non è facile dichiarare il proprio orientamento sessuale e Carmelo Abbate l’ha interrotta dicendo che non è vero. A quel punto la moglie di Eva Grimaldi è sbottata: “No, non siamo liberi di fare ... Leggi su biccy (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nella puntata di ieri di Live Non è la d’Urso gli ospiti hanno parlato dell’che Adua Del Vesco ha fatto a Massimiliano Morra. In merito a questo episodio è intervenuto Lele Mora, che ha lanciato una bomba sulla vita del gieffino. Durante la pubblicità una delle opinioniste diha fattoout e la conduttrice l’ha annunciato in diretta. “Qui succedono cose meravigliose, Durante la pubblicità accade di tutto. Delia Duran ci ha appena detto di essere bisessuale”. Poco dopo è intervenuta Imma Battaglia dichiarando che in Italia non è facile dichiarare il proprio orientamento sessuale e Carmelo Abbate l’ha interrotta dicendo che non è vero. A quel punto la moglie di Eva Grimaldi è sbottata: “No, non siamo liberi di fare ...

SirDistruggere : Oggi è il #NationalComingOutDay, ma in molti ancora ignorano la differenza con un outing. Il coming out è quando u… - marmaz : La @Gazzetta_it pubblica un pezzo sul coming out di una ex calciatrice senza mai usare la parola lesbica oppure omo… - stanzaselvaggia : Comunque Garko è veramente sfigato. Ci mette 30 anni per fare coming out e lo fa in tv e dopo una settimana sono tu… - StraNotizie : Outing e coming out per due opinionisti di Barbara d’Urso: “Perché non dici che sei gay?” - pairsonnalitesF : National Coming Out Day, LP: “L'outing è un'altra forma di discriminazione”. La clip inedita di “The ...: Un'occasi… -