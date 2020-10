Orsa JJ4 | il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di ENPA e OIPA | sospesa l’ordinanza di cattura

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 12 ottobre 2020) La terza sezione deldi, in sede monocratica, ha emanato questo pomeriggio la sentenza di sospensiva dell’ ordinanza del presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, per ladell’JJ4,ndo ilin appello delle associazioni. Una vicenda, quella dell’madre di tre cuccioli, divenuta un caso nazionale come quella dell’M49. La discussione collegiale deldiè stata fissata al 19 novembre, mentre è da stabilire la data della discussione del merito. «È una sentenza importantissima», affermano le due associazioni, «ed ...