Ora Speranza si affida alle spie | Ci saranno segnalazioni

Francesca Galici Il governo prepara la stretta sulle feste private. E per i controlli chiede ai cittadini di segnalare il comportamento dei vicini Il nuovo dpcm contro i contagi da coronavirus pare sia pronto. Il ministro Roberto Speranza, nelle scorse ore ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha annunciato che già oggi è prevista la firma del documento con le nuove norme per contenere la diffusione del virus ed evitare al Paese di entrare in una nuova fase emergenziale per il servizio sanitario. La stretta del governo andrà a colpire numerosi ambiti, dallo sport all'intrattenimento, ma anche la sfera privata. Il ministro, infatti, ha annunciato di aver chiesto il veto per le feste private, affidandosi al controllo sul territoro attuato dai cittadini, chiamati al ruolo di "spie" da parte ...

