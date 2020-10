Ora le adolescenti possono avere la pillola “dei 5 giorni dopo” senza ricetta (Di lunedì 12 ottobre 2020) (foto: Daniel Reinhardt/picture alliance via Getty Images)La pillola dei 5 giorni dopo è diventata disponibile in farmacia senza ricetta anche per le ragazze minorenni. Lo ha stabilito una delibera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), entrata ufficialmente in vigore sabato 10 ottobre con la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Secondo il direttore generale dell’Aifa Nicola Magrini, la pillola Ella One “è uno strumento altamente efficace per le giovani che abbiano avuto un rapporto non protetto, se usata entro i 5 giorni successivi. È inoltre uno strumento etico in quanto consente di evitare momenti critici che di solito sono a carico solo delle ragazze”. Ella One è un contraccettivo ormonale d’emergenza, non un ... Leggi su wired (Di lunedì 12 ottobre 2020) (foto: Daniel Reinhardt/picture alliance via Getty Images)Ladei 5dopo è diventata disponibile in farmaciaanche per le ragazze minorenni. Lo ha stabilito una delibera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), entrata ufficialmente in vigore sabato 10 ottobre con la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Secondo il direttore generale dell’Aifa Nicola Magrini, laElla One “è uno strumento altamente efficace per le giovani che abbiano avuto un rapporto non protetto, se usata entro i 5successivi. È inoltre uno strumento etico in quanto consente di evitare momenti critici che di solito sono a carico solo delle ragazze”. Ella One è un contraccettivo ormonale d’emergenza, non un ...

"L'Italia? È una Repubblica fondata sul mare". "Chi è Ambra Angiolini? La prima donna ad andare sulla luna!". "Chi uscì sconfitto dalla battaglia di Waterloo? L'Italia". "Quali sono le principali caus ...

