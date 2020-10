OPA AS Roma, adesioni al 12/10/2020 (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria (OPA) totalitaria promossa da Romulus and Remus Investments sulle azioni AS Roma risulta che oggi, 12 ottobre 2020, sono state presentate 10.520 richieste di adesioni. Pertanto dall’inizio dell’offerta sono state presentate complessivamente 10.520 adesioni, pari allo 0,012% dell’offerta. L’offerta terminerà il 29 ottobre 2020. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie AS Roma acquistate sul mercato nei giorni 28 e 29 ottobre 2020 non potranno essere apportate in adesione all’offerta. Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria (OPA) totalitaria promossa da Romulus and Remus Investments sulle azioni ASrisulta che oggi, 12 ottobre, sono state presentate 10.520 richieste di adesioni. Pertanto dall’inizio dell’offerta sono state presentate complessivamente 10.520 adesioni, pari allo 0,012% dell’offerta. L’offerta terminerà il 29 ottobre. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie ASacquistate sul mercato nei giorni 28 e 29 ottobrenon potranno essere apportate in adesione all’offerta.

