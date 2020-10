Oggetto misterioso emerso dal ghiaccio avvistato su Google Earth: c’è chi parla di disco volante (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ancora una volta una nuova teoria della cospirazione avvalora l’ipotesi della presenza di un disco volante, dopo l’avvistamento attraverso Google Earth. Un disco volante sarebbe stato individuato in Antartide dopo lo scioglimento del ghiaccio che lo ricopriva. Almeno ciò è quanto affermato da MrMBB333 sul suo canale YouTube, in cui mostra il video della sua … L'articolo Oggetto misterioso emerso dal ghiaccio avvistato su Google Earth: c’è chi parla di disco volante NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ancora una volta una nuova teoria della cospirazione avvalora l’ipotesi della presenza di un, dopo l’avvistamento attraverso. Unsarebbe stato individuato in Antartide dopo lo scioglimento delche lo ricopriva. Almeno ciò è quanto affermato da MrMBB333 sul suo canale YouTube, in cui mostra il video della sua … L'articolodalsu: c’è chidiNewNotizie.it.

Sempre secondo quanto affermato nel video, l’oggetto non sarebbe di origini naturali, per via della sua forma semicircolare ben definita. A costruirlo, quindi, sarebbe stata una qualche forma di vita ...

