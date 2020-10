Nuovo Webinar “Giovani adulti” di Cammino – Camera Naz. Avvocati per le Relazioni familiari: le ordinanze della Cassazione sul loro mantenimento, ma fino a quando? (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sarà trasmesso da Facebook il prossimo 15 ottobre alle 17.30 e accessibile a tutti coloro che sono interessati al tema del mantenimento dei figli maggiorenni. La discussione in merito al tema del mantenimento dei figli, giovani adulti, è ampia e merita una particolare attenzione in un momento storico in cui cresce la fascia d’età dei figli non più tanto giovani che richiedono ancora il mantenimento ai genitori nonostante né studino né lavorino, in un periodo in cui il lavoro non c’è e sono proprio i giovani ad avere più difficoltà a reperirne. L’Associazione Cammino – Camera Nazionale Avvocati per la Persona, le Relazioni familiari e i Minorenni, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sarà trasmesso da Facebook il prossimo 15 ottobre alle 17.30 e accessibile a tutti coche sono interessati al tema deldei figli maggiorenni. La discussione in merito al tema deldei figli, giovani adulti, è ampia e merita una particolare attenzione in un momento storico in cui cresce la fascia d’età dei figli non più tanto giovani che richiedono ancora ilai genitori nonostante né studino né lavorino, in un periodo in cui il lavoro non c’è e sono proprio i giovani ad avere più difficoltà a reperirne. L’AssociazioneNazionaleper la Persona, lee i Minorenni, ...

