Nuovo focolaio di Covid-19 in Brianza: 41 positivi in una RSA e uno a scuola (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nuovo focolaio di Covid in Brianza: 41 positivi in una Rsa e uno a scuola Anziani nelle Rsa positivi al Covid-19 e didattica a distanza per i bambini della scuola elementare. La situazione di Concorezzo, comune di circa 15.700 abitanti nella provincia di Monza e Brianza, ci riporta ai mesi più difficili della pandemia in Lombardia, anche se per fortuna con proporzioni non altrettanto gravi. Il Nuovo focolaio di Coronavirus si è verificato a Villa Teruzzi, struttura gestita da Coopselios, una delle principali cooperative sociali italiane, con attività su tutto il territorio nazionale e anche all’estero. Pur avendo gestito in maniera più che efficace la ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 ottobre 2020)diin: 41in una Rsa e uno aAnziani nelle Rsaal-19 e didattica a distanza per i bambini dellaelementare. La situazione di Concorezzo, comune di circa 15.700 abitanti nella provincia di Monza e, ci riporta ai mesi più difficili della pandemia in Lombardia, anche se per fortuna con proporzioni non altrettanto gravi. Ildi Coronavirus si è verificato a Villa Teruzzi, struttura gestita da Coopselios, una delle principali cooperative sociali italiane, con attività su tutto il territorio nazionale e anche all’estero. Pur avendo gestito in maniera più che efficace la ...

Enrico60729315 : ?? Mentre il #governo pensa ad imbavagliare gli italiani, l'emergenza sanitaria arriva da fuori. NUOVO FOCOLAIO SULL… - rep_roma : Ladispoli, coronavirus nuovo focolaio alla Rsa Gonzaga. Parte il primo drive in della zona [di Rory Cappelli] [aggi… - Notiziedi_it : Ladispoli, coronavirus nuovo focolaio alla Rsa Gonzaga. Parte il primo drive in della zona - MassimoChiaram7 : RT @rep_roma: Ladispoli, coronavirus nuovo focolaio alla Rsa Gonzaga. Parte il primo drive in della zona [di Rory Cappelli] [aggiornamento… - rep_roma : Ladispoli, coronavirus nuovo focolaio alla Rsa Gonzaga. Parte il primo drive in della zona [di Rory Cappelli] [aggi… -