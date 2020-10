Nuovo dpcm, vietato il calcetto e gli altri sport amatoriali da contatto (Di lunedì 12 ottobre 2020) Adesso è ufficiale: con il Nuovo dpcm del premier Giuseppe Conte arriva la tanto temuta stretta al calcetto e agli altri sport amatoriali da contatto, che vengono dunque vietati per diverse settimane. La curva dei contagi si è alzata negli ultimi giorni e il Governo ha pensato di intervenire con questa misura che non farà però certo piacere a milioni di appassionati. Salvi, per il momento, tennis e padel che non prevedono contatto tra i giocatori, nessuno stop a tutti i campionati dilettantistici oppure organizzati da enti di promozione sportiva. Palestre e piscine, per il momento, restano aperte nel rispetto delle precedenti misure. Lo si apprende visionando l’ultima bozza del dpcm ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) Adesso è ufficiale: con ildel premier Giuseppe Conte arriva la tanto temuta stretta ale aglida, che vengono dunque vietati per diverse settimane. La curva dei contagi si è alzata negli ultimi giorni e il Governo ha pensato di intervenire con questa misura che non farà però certo piacere a milioni di appassionati. Salvi, per il momento, tennis e padel che non prevedonotra i giocatori, nessuno stop a tutti i campionati dilettantistici oppure organizzati da enti di promozioneiva. Palestre e piscine, per il momento, restano aperte nel rispetto delle precedenti misure. Lo si apprende visionando l’ultima bozza del...

fanpage : ?? Ultim'ora L'annuncio del Ministro Speranza: sono vietate tutte le feste private. - LegaSalvini : #SALVINI SUL NUOVO DPCM ANTI-COVID: «IL GOVERNO CI COINVOLGA, LE MASCHERINE NON BASTANO, CI VOGLIONO SOLDI» - Corriere : ?? Stop allo sport amatoriale non regolamentato (le partite fra amici) e sì alle attività delle società che hanno at… - lucas04106001 : RT @CesareSacchetti: Nel dpcm si prevede che i pubblici ufficiali 'potranno chiedere l'accesso' al domicilio delle persone. Senza mandato,… - marcovarini : RT @sportface2016: +++ Nuovo #Dpcm, via libera a 1000 spettatori negli stadi e al 15% della capienza nei palazzetti +++ -