Nuovo Dpcm | obbligo mascherina quasi ovunque | tutte le regole

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Nella bozza delaggiornata a dopo l’incontro tra il premier Conte e i capi delegazione uno dei temi principali è quello dell’uso della, che dovrà essere indossata praticamente. I dispositivi di protezione sono raccomandate anche in casa in presenza di non conviventi: “Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, è fattosull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonchédi indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in ...