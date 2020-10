Nuovo Dpcm, Conte: vietato sostare davanti ai bar dalle 21, feste a casa (con mascherina) massimo in 6. Ipotesi lezioni da remoto alle superiori (Di lunedì 12 ottobre 2020) Mascherine raccomandate anche in casa tra non conviventi, feste a domicilio con massimo 6 persone (ma anche questa è solo una raccomandazione), stop agli sport amatoriali di contatto e... Leggi su ilmattino (Di lunedì 12 ottobre 2020) Mascherine raccomandate anche intra non conviventi,a domicilio con6 persone (ma anche questa è solo una raccomandazione), stop agli sport amatoriali di contatto e...

fanpage : ?? Ultim'ora L'annuncio del Ministro Speranza: sono vietate tutte le feste private. - Noiconsalvini : #SALVINI SUL NUOVO DPCM ANTI-COVID: «IL GOVERNO CI COINVOLGA, LE MASCHERINE NON BASTANO, CI VOGLIONO SOLDI» - Corriere : ?? Stop allo sport amatoriale non regolamentato (le partite fra amici) e sì alle attività delle società che hanno at… - SkyTG24 : Coronavirus, nuovo Dpcm: no a feste nei locali e stop a gite scolastiche. Tutte le ipotesi - martamaura3 : RT @La7tv: #ottoemezzo Alessandro Sallusti: 'Bisogna rispettare le regole rispettabili. Uno Stato che pensa di entrare a casa mia è comunis… -