Nuove regole covid-19, come cambia la quarantena: quattro condizioni, periodi ridefiniti (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Comitato tecnico scientifico si appresta ad aggiornare il percorso di quarantena ed isolamento fiduciario per chi ha contratto il covid-19 ed i contatti stretti. Per i casi asintomatici , con la ... Leggi su forlitoday (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Comitato tecnico scientifico si appresta ad aggiornare il percorso died isolamento fiduciario per chi ha contratto il-19 ed i contatti stretti. Per i casi asintomatici , con la ...

frankgabbani : Tutta la mia solidarietà ai lavoratori dello spettacolo, che ieri sono scesi in piazza con #bauliinpiazza, per chie… - NicolaPorro : Nuove regole per evitare i #Contagi: dalle feste private a stazionare davanti ai bar, che dovranno pure chiudere pr… - Corriere : Quarantena e Covid, l’isolamento a casa non è malattia. Le linee guida dall’Inps per tutti i lavoratori - SaluteTutto : RT @StaseraItalia: Governo apri e chiudi: ecco le nuove regole contro la diffusione del #Covid19 nella copertina di giornata a cura di Bene… - Pippoevai : RT @domanigiornale: Ecco il documento che conferma le nuove regole per isolamento e quarantena -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove regole Quarantena Covid, le nuove regole. Dpcm, stop al calcetto «e alle feste, anche in casa» Corriere della Sera Nuovo Dpcm, Conte: "Stop movida e sport di contatto amatoriali". Le regioni chiedono lezioni a distanza alle superiori

Arrivano le prime regole anti Covid che dovrebbero essere contenute nel prossimo ... È l'ipotesi che il governo avrebbe presentato alle Regioni e ai Comuni in vista del nuovo Dpcm. La ratio, viene ...

Covid, stop alle feste e al calcetto

E’ stato lo stesso premier, assieme ai ministri degli Affari Regionali Francesco Boccia e della Salute Roberto Speranza ad illustrare i nuovi interventi alle Regioni ... restano in vigore le regole ...

Arrivano le prime regole anti Covid che dovrebbero essere contenute nel prossimo ... È l'ipotesi che il governo avrebbe presentato alle Regioni e ai Comuni in vista del nuovo Dpcm. La ratio, viene ...E’ stato lo stesso premier, assieme ai ministri degli Affari Regionali Francesco Boccia e della Salute Roberto Speranza ad illustrare i nuovi interventi alle Regioni ... restano in vigore le regole ...